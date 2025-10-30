Итоги заседания ЕЦБ в деталях. Регулятор на страже

ЕЦБ завершил заседание. Центробанк оставил все три базовые процентные ставки неизменными, как и ожидалось.
Ставки остались на прежних уровнях третий раз подряд. ЕЦБ не придерживается какого-то обозначенного ранее плана по ставкам. Решения по монетарной политике принимаются в формате «от заседания к заседанию» и «от встречи к встрече».
Ключевой параметр для ЕЦБ — инфляция. В стейтменте указано, что показатель близок к среднесрочному целевому уровню 2%. Оценка Управляющим советом прогноза инфляции в целом не изменилась.
Регулятор намерен убедиться, что в среднесрочной перспективе инфляция стабилизируется в районе 2% и готов скорректировать все инструменты монетарной политики для достижения цели.
Экономика продолжила расти, несмотря на изменяющееся глобальное окружение. Сильный рынок труда, солидные балансы в частном секторе и предыдущие сокращения ставки остаются важными источниками устойчивости экономики. Несмотря на это, прогноз остается неопределенным, прежде всего, по причине глобальных торговых и геополитических разногласий.
Решение Управляющего совета по ставкам будут зависеть от оценки прогноза по инфляции и рисков, связанных с ним, в свете входящих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и степени передачи монетарной политики в экономику.
Приобретенный в рамках программ выкупа активов APP и PEPP портфель бумаг уменьшается предсказуемым образом. ЕЦБ больше не реинвестирует средства, поступившие от истекших бумаг.
Руководства ЕЦБ единогласно проголосовало за сохранение базовых процентных ставок на прежнем уровне, сообщила Кристин Лагард. Что касается нынешнего курса монетарной политики, позиции регулятора по-прежнему хороши, добавила она. Речь шла о способности эффективно реагировать как на понижательные, так и на повышательные риски для инфляции.
Нынешние риски для инфляции выглядят сбалансированными. К большему, чем ожидалось ослаблению динамики цен может привести укрепление евро к доллару. Усилить инфляцию способны возможные логистические сбои, рост государственных расходов на оборону и развитие инфраструктуры, изменение климата.
Итоги заседания выглядят нейтральными. К 19:00 МСК индекс DAX находится примерно «в нуле», пара EUR/USD — снижается на 0,2%. Инфляция в целом стабилизировалась. Вполне возможно, что ЕЦБ близок к завершению цикла снижения ставок. Актуальны риски, связанные с геополитикой и внешней торговлей.
