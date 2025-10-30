Итоги заседания ЕЦБ в деталях. Регулятор на страже

ЕЦБ завершил заседание. Центробанк оставил все три базовые процентные ставки неизменными, как и ожидалось.

Депозитная ставка — 2%.

Ключевая — 2,15%.

Маржинальная — 2,4%.

Ставки остались на прежних уровнях третий раз подряд. ЕЦБ не придерживается какого-то обозначенного ранее плана по ставкам. Решения по монетарной политике принимаются в формате «от заседания к заседанию» и «от встречи к встрече».

В деталях

Ключевой параметр для ЕЦБ — инфляция. В стейтменте указано, что показатель близок к среднесрочному целевому уровню 2%. Оценка Управляющим советом прогноза инфляции в целом не изменилась.

Регулятор намерен убедиться, что в среднесрочной перспективе инфляция стабилизируется в районе 2% и готов скорректировать все инструменты монетарной политики для достижения цели.

Экономика продолжила расти, несмотря на изменяющееся глобальное окружение. Сильный рынок труда, солидные балансы в частном секторе и предыдущие сокращения ставки остаются важными источниками устойчивости экономики. Несмотря на это, прогноз остается неопределенным, прежде всего, по причине глобальных торговых и геополитических разногласий.

Решение Управляющего совета по ставкам будут зависеть от оценки прогноза по инфляции и рисков, связанных с ним, в свете входящих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и степени передачи монетарной политики в экономику.

Приобретенный в рамках программ выкупа активов APP и PEPP портфель бумаг уменьшается предсказуемым образом. ЕЦБ больше не реинвестирует средства, поступившие от истекших бумаг.

Что сказала Лагард и как отреагировал рынок

Руководства ЕЦБ единогласно проголосовало за сохранение базовых процентных ставок на прежнем уровне, сообщила Кристин Лагард. Что касается нынешнего курса монетарной политики, позиции регулятора по-прежнему хороши, добавила она. Речь шла о способности эффективно реагировать как на понижательные, так и на повышательные риски для инфляции.

Нынешние риски для инфляции выглядят сбалансированными. К большему, чем ожидалось ослаблению динамики цен может привести укрепление евро к доллару. Усилить инфляцию способны возможные логистические сбои, рост государственных расходов на оборону и развитие инфраструктуры, изменение климата.

Итоги заседания выглядят нейтральными. К 19:00 МСК индекс DAX находится примерно «в нуле», пара EUR/USD — снижается на 0,2%. Инфляция в целом стабилизировалась. Вполне возможно, что ЕЦБ близок к завершению цикла снижения ставок. Актуальны риски, связанные с геополитикой и внешней торговлей.

БКС Мир инвестиций