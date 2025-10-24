IT-компании готовятся к индексации стоимости программного обеспечения в 2026

Российские IT-компании планируют повысить цены на лицензии своего программного обеспечения (ПО) в 2026 г. от 10% до 40%, пишет Коммерсантъ со ссылкой на данные опроса крупных участников рынка.

Как отмечают IT-компании, основная причина роста цен — повышение налоговой нагрузки. Сейчас в Госдуме рассматриваются изменения в налоговом законодательстве с 2026 г. Среди вариантов поправок — возможное повышение ставки льготных страховых взносов для компаний с 7,6% до 15%, а также общее увеличение НДС в России с 20% до 22%.

Кроме того, на отрасль давят высокая ключевая ставка ЦБ, рост расходов на персонал, а также планы по инвестициям в разработку новых и поддержку имеющихся ПО.

В Группе Астра, например, заявили о готовящемся повышении цен до 40%, при этом индексация цен на программные решения и услуги техподдержки планируется в среднем на 10–12% от текущего уровня. В Базальт СПО рассказали о повышении цен примерно на 10%, если не будет налогового роста, и на 20–40% — если отменят льготы по НДС. В BPMSoft планируют корректировать стоимость лицензий в 2026 г. умеренно — в пределах 25%.

БКС Мир инвестиций