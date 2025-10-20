ИСЖ покидает рынок. Сохраните его преимущества на 30 лет с БКС Страхование жизни

С 1 января 2026 г. эпоха инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в его нынешнем виде завершится. Государство меняет правила, и «окно возможностей» вот-вот закроется. Но у вас есть уникальный шанс — успеть оформить продукт и получить доступ к страховой оболочке на три десятилетия вперед.

«Мы решили не просто сохранить ИСЖ для клиентов. Мы создали продукт, который стал ответом на новые вызовы, — юнит-стратегию «Лидеры рынка Драйв». Это долгосрочный пропуск в мир инвестиций с максимальными преимуществами, которые скоро станут недоступны новым клиентам», — Максим Бурдуков, эксперт страховой компании БКС Страхование жизни.

«Лидеры рынка Драйв» — это ваш стратегический актив

Это не просто договор, а гибкий инструмент, который вы настраиваете под свои цели. В его основе — выбор стратегий с разными активами: от акций и надежных облигаций до золота и криптовалюты¹. Вы сами определяете баланс между доходностью и риском, создавая портфель своей мечты. При этом в течение всего срока продукта у вас сохраняются широкие возможности по управлению своим договором.

Самой популярной стратегией на текущий момент является «Лидеры рынка» с акциями российских компаний в составе. Стратегия заработала 70,5% на горизонте трех лет, что превосходит Индекс МосБиржи на 55,8% за тот же период.

Что вы получаете на 30 лет вперед

Гибкое управление — в случае рыночных изменений можно изменить направление инвестирования полностью или частично, выбрав наиболее подходящие стратегии.

Возможность пополнения или вывода средств при необходимости.

Регулярные выплаты инвестиционного дохода два раза в год, если в портфель включены стратегии с акциями и облигациями. Доход для промежуточных выплат формируется за счет поступлений дивидендов по акциям и купонов по облигациям.

Налоговые льготы: • ставка НДФЛ на доход не превышает 15% • сальдирование результатов инвестирования по стратегиям за весь срок программы • отложенное налогообложение — частичный вывод средств происходит без удержания НДФЛ в момент вывода, если общая сумма выводов меньше внесенной суммы.

Все преимущества страхования: юридическая защита средств от внешних притязаний и адресная выплата в случае неблагоприятного события.

Если планы изменятся

Мы понимаем, что за 30 лет многое может произойти. Поэтому вы не «замораживаете» деньги в инвестициях. При необходимости вы можете досрочно завершить договор на прозрачных условиях, прописанных в нем. Ваша ликвидность — под вашим контролем.

Не упустите момент. Это последний шанс оформить ИСЖ с 30-летним сроком действия и всеми его преимуществами, которые скоро уйдут в прошлое. Продукт доступен к оформлению до конца 2025 г.

Оставьте заявку на сайте БКС Мир инвестиций, и с вами свяжется финансовый советник.

БКС Мир инвестиций

¹ Стратегии на криптовалюту доступны только квалифицированным инвесторам. Доход от инвестиционного фонда не гарантирован, зависит от динамики базового актива, выплачивается при наличии. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют успешность инвестирования в будущем. Базовыми активами выступают акции и иные ценные бумаги. Согласно положениям ст. 210, 213, 224 НК РФ в редакции НК РФ, действующей с 01.01.2025 г. ООО СК «БКС Страхование жизни» выполняет функции налогового агента в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ Средства, вложенные в программу, не подлежат разделу при разводе, конфискации, аресту, а также не могут быть заблокированы в результате приостановления операций по банковскому счету. Договор страхования, а также денежные средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не подлежат разделу при разводе за отсутствием правовых оснований для этого. При этом возможны исключения, предусмотренные ст. 34, 36, 40 Семейного кодекса РФ, в отношении имущественных прав требования и выплат, вытекающих из договора страхования. Согласно действующему таможенному, уголовному, административному законодательству, а также законодательству об авторских правах, договор страхования и денежные средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не могут являться объектом конфискации. Арест договора страхования или средств, являющихся страховой премией по такому договору, нереализуем за отсутствием правовых оснований. При этом арест может быть наложен на имущественные права требования, вытекающие из договора страхования. Договор страхования не подразумевает открытие специального счета Страхователя в банке, в связи с чем такой договор страхования, а также средства, являющиеся страховой премией по такому договору, не могут являться объектом приостановления операций по банковскому счету. Выплата производится согласно условиям страхования. Полные условия страхования доступны на сайте http://bcslife.ru/ Согласно условиям страхования, подразумевается участие в инвестиционном доходе Страховщика. Страхователь и/или Застрахованное лицо не приобретают инвестиционные активы. Выплата производится поименованным Выгодоприобретателям. Если в договоре страхования не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо, в случае смерти Застрахованного лица выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица. Возможны исключения и ограничения, согласно ст. 1149 «Право на обязательную долю в наследстве» ГК РФ. Сроки произведения выплаты, а также полные условия страхования доступны на сайте http://bcslife.ru/. В случае отличия Страхователя от Застрахованного лица, получателем ДИД является Страхователь, а в случае смерти Страхователя - Застрахованный, если иное не указано в договоре страхования. Детальные условия приведены в договоре страхования. В случае досрочного расторжения договора, выплате подлежит Выкупная сумма, величина которой меньше величины уплаченных страховых взносов. Точный размер выкупной суммы указан в договоре или приложении к нему. Также полные условия страхования доступны на сайте http://bcslife.ru/ Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО СК «БКС Страхование жизни» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Реклама. Не является офертой. Подробная информация об ООО СК «БКС Страхование жизни» доступна на сайте http://bcslife.ru/