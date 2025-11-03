Искусство есть. 5 уникальных ресторанов мира

Современные рестораны давно стали не просто местом, куда приятно прийти с друзьями, вкусно поесть и провести хороший вечер. Некоторые заведения делают из ужина настоящие гастрономические шоу. Кто-то дополняет их технологиями, кто-то уникальным опытом шеф-повара, а кто-то потрясающими пейзажами и интерьерами.

В материале расскажем о пяти уникальных заведениях, которые дарят своим гостям незабываемый опыт.

Sublimotion (Ибица)

Ресторан, который предлагает не просто изысканный ужин, а приглашает на выставку гастрономического современного искусства. Считается одним из самых высокотехнологичных и дорогих в мире, меню на одного человека здесь стоит около 1,5–2 тыс. евро.

В ресторане всего один зал и стол на 12 человек, которые погружаются в шоу на несколько часов.

«Эмоциональное путешествие продумано так, чтобы гости могли перенестись и в 40-е годы прошлого века, и в 2050 год, посетить и классический Париж, и экзотический Таиланд».

Виртуальная реальность, световые и ароматические эффекты, необыкновенные трюки и фокусы, официанты, которые меняют образы несколько раз за вечер. За кулисами работает команда из 25 человек: дизайнеры, инженеры, фокусники, иллюзионисты и актеры. Меню включает 15–20 блюд и держится в секрете, а само шоу меняется каждый год — можно возвращаться за новыми впечатлениями.

Masa (Нью-Йорк)

Один из самых известных в США ресторанов, а также одно из дорогостоящих в мире заведений. Гостей ждут современная японская кухня и блюда от легендарного шеф-повара Масайоши Такаямы, который лично встречает гостей. Здесь всего 26 мест, а бронировать посещение необходимо за несколько недель.

Посетителей обслуживают по японской традиции омакасэ («полагаюсь на вас») — выбор блюд полностью зависит от шеф-повара. Вместо меню гость получает сет из нескольких уникальных блюд из свежих и сезонных продуктов. Заплатить за это придется около $750 на человека, без учета напитков и налогов.

Здесь не будет умопомрачительного шоу, дресс-код неформальный и комфортный.

«В остальном простой декор намеренно скуден, чтобы служить чистым холстом, на котором блюда будут сиять во всей красе», — так описывается интерьер заведения на сайте.

Ithaa Undersea Restaurant (Мальдивы)

Первый в мире подводный ресторан предлагает погрузиться не просто в глубину вкусов, но и буквально — в Индийский океан. Заведение расположено на глубине 5 метров, и от мерцающей бирюзы с ее обитателями вас отделяют только прозрачные куполообразные стены и потолок.

Здесь доступна местная и европейская кухни, конечно же, морепродукты, вино, сыр, десерты.

«Дегустационные меню составлены с точностью и целенаправленностью, представляя собой симфонию вкусов, отсылающую к богатству Мальдив и сочетающую в себе изысканность разных стран мира. Каждое блюдо — это глава в истории, которая разворачивается, пока над вами скользят скаты, а стаи рыб-ангелов проплывают, словно мазки кисти по живому холсту», — так заведение описывает «захватывающий балет моря и вкусовых ощущений».

Обед обойдется в $250–300, ужин — в $450 без учета вина. Ithaa вмещает всего 14 гостей за один раз. И это, согласно концепции ресторана, не рекламный трюк, а стремление к незабываемым и уникальным впечатлениям, где к каждому гостю относятся с искренним гостеприимством.

Snow Castle Restaurant (Финляндия)

Расположен в финском Кеми и является частью одноименного зимнего замка — ледяной крепости, которую каждый год строят заново. Здесь есть ледяной отель, ледяная часовня для свадеб и ледяной ресторан и бар. Помещение сделано из снега, мебель вырезается изо льда, стулья покрыты оленьими шкурами. Каждый год ресторан «вырезается» заново, поэтому его облик постоянно меняется, но он всегда украшен снежными фигурами, подсветкой, снежно-ледяными скульптурами.

Гостей ждут обеды и ужины, меню сытное и традиционное для этого региона — супы, мясо, рыба, десерты. Обед — 24 евро на взрослого, 17 евро за ребенка, ужин — 89 и 55 евро соответственно. Еще 35 евро придется отдать за входной билет.

El Diablo (Испания, Канарские острова)

Уникальное заведение на острове Лансароте, который таит в себе бесчисленное количество гейзеров и вулканов. Это и стало главной особенностью ресторана, помимо сюрреалистического пейзажа, который напоминает другую планету.

Вместо традиционных печей и духовок El Diablo — первозданная сила природы. Ресторан расположен на вершине спящего вулкана, а кухня — над раскаленной пустыней. В качестве фундамента для здания — девять слоев базальтового камня, так как температура под поверхностью достигает 400–500°С. Шеф-повар использует подземное тепло — на специальных решетках, установленных над жерлом вулкана, готовятся разнообразные блюда, от сочного мяса до аппетитных овощей.

