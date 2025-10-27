Инвесторы вложили около $40 млрд в золотые ETF с начала осени

Общий объем мировых инвестиций в золотые фонды (ETF) за неделю, закончившуюся 22 октября, составил $8,7 млрд, пишет Коммерсантъ со ссылкой на отчет Bank of America (BofA).

Это почти вдвое больше притока средств за предыдущую неделю и максимальный показатель за все время наблюдений, отмечает издание. С начала осени такие фонды привлекли $39 млрд.

Спрос на ETF растет на фоне смягчения денежно-кредитной политики мировых ЦБ. Так, следует из данных BofA, регуляторы стран снижали ставки 313 раз за последние 12 месяцев — самый быстрый цикл понижения с 2010 г. Это в свою очередь удешевляет финансирование и ведет к снижению альтернативных издержек владения золотом по сравнению с другими активами, отмечают источники издания. Кроме того, важную роль в этом тренде играет поведенческий фактор.

«В последнее время цена на золото движется не столько под влиянием логических, фундаментальных доводов, сколько вследствие массовых настроений и спекуляций — из-за страха инвесторов упустить прибыль и инерции толпы», — считает один из экспертов.

При этом произошедшее на прошлой неделе снижение котировок золота, говорят источники Коммерсанта, укладывается в здоровую коррекцию после длительного периода роста. Смены тенденции участники рынка не ждут.

Аналитики BofA считают, что цена драгметалла может вырасти до $5 тыс. за унцию в следующем году, хотя прогноз средней цены составляет $4,4 тыс.

БКС Мир инвестиций