Инвестиции нерезидентов в ОФЗ увеличились на 48 млрд рублей в сентябре

Объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре текущего года увеличился на 48 млрд руб., или на 4,8%, до 1,049 млрд руб., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение ЦБ.

При этом объем рынка ОФЗ в сентябре вырос на 424 млрд руб., или на 1,6%, до 26 593 млрд руб.

Доля нерезидентов в ОФЗ повысилась к началу октября до 3,9% с 3,8% месяцем ранее, отмечается в сообщении.

В первые девять месяцев года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 134 млрд руб., или на 14,6%, с 915 млрд руб.

БКС Мир инвестиций