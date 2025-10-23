Интеграция ИИС в вашу личную инвестиционную стратегию

2025 г. приближается к концу, и мы хотим напомнить о возможности получить максимальный налоговый вычет за этот год через ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

У ИИС есть еще одно важное свойство, которое делает данный инструмент особенно привлекательным. Это отсроченное налогообложение — оно действительно приносит ощутимую выгоду, особенно для владельцев крупного капитала.

Почему ИИС выгоднее обычного брокерского счета?

Сценарий: портфель на 10 млн руб. при среднегодовой доходности в 25%*

Если через три года вы решите закрыть ИИС, у вас останется 18 149 563 руб. (после уплаты налогов).

Ваша выгода от отсроченного налогообложения составит:

18 149 563 руб. – 18 002 412 руб. = 147 151 руб.

147 151 руб. — сумма, которую вы получаете благодаря тому, что платите налоги лишь в момент закрытия ИИС, а не каждый год. Это дополнительные средства, которые можно инвестировать еще до уплаты налогов.

Вывод: ИИС выгоден даже при досрочном закрытии. Ведь налог уплачивается единовременно, и в вашем распоряжении остается больше капитала, который будет работать на вас.

Стратегии для ИИС

ИИС идеально подходит для долгосрочных инвестиций и создания безопасного финансового будущего, ведь минимальный срок его владения — 5 лет. Это удобно, если вы стремитесь ежегодно и стабильно увеличивать ваш капитал.

Вот несколько примеров долгосрочных стратегий для ИИС.

• Консервативная стратегия

Основные инвестиционные инструменты — государственные и корпоративные облигации. В этом случае доход инвестора складывается из купонных выплат и разницы между ценой покупки-продажи облигации.

Во-первых, можно подобрать бумаги таким образом, чтобы срок погашения совпадал со сроком истечения ИИС. Однако это не обязательно.

Во-вторых, купонные выплаты можно реинвестировать в новые ценные бумаги, увеличивая доходность портфеля.

В итоге после истечения ИИС вы можете вывести деньги (пополнения + доход) и избежать налогообложения.

• Дивидендная стратегия

Ее принцип работы схож с консервативной, но требует большего внимания от инвестора, так как основным инструментом выступают акции.

В данном случае инвестор одновременно зарабатывает на динамике цены акций и получает дивидендные выплаты, которые может реинвестировать. Дивиденды облагаются НДФЛ, а доход от изменения стоимости бумаг — нет.

Здесь основная выгода инвестора будет заключаться в возможности реинвестировать отложенный налог, что позволит приобрести большее количество дивидендных акций, а значит — получить больше выплат.

• Инвестиции в фонды

Еще один пример подходящей стратегии для ИИС — вложения в готовые продукты: ПИФы и БПИФы.

Инвестор может стать пайщиком нескольких фондов с разным набором инструментов. Состав фонда, как правило, определяется профессиональным управляющим, что делает подобные инвестиции менее рискованными.

Если по отдельным видам инструментов на ИИС налогообложения не избежать, то с ПИФами ситуация иная. Доход от инвестиций в фонды на ИИС не облагается налогом, и состав фонда на это никак не влияет.

