Инфраструктурных участников цифрового рынка наделили статусом квалов

Госдума приняла закон, который наделяет операторов по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА), а также операторов финансовых и инвестиционных платформ статусом квалифицированных инвесторов, пишет Интерфакс.

Соответствующая поправка вносится в закон «О рынке ценных бумаг».

Сейчас к квалам относят профессиональных участников рынка, кредитные и страховые компании, акционерные и паевые инвестиционные фонды, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, ЦБ, Агентство по страхованию вкладов, а также крупные коммерческие организации, личные фонды с активами свыше 100 млн руб. и иные лица, прямо отнесенные к этой категории федеральными законами.

Поправка добавляет в закон четыре новые категории:

операторов финансовых платформ

операторов инвестиционных платформ

операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

операторов обмена цифровых финансовых активов.

Кроме того, поправки уточняют, что при сделках, проведенных брокерами с ценными бумагами для квалов, исключения теперь могут устанавливаться не только Банком России, как было раньше, но и федеральными законами.

Одновременно закон разрешает операции с ценными бумагами и цифровыми правами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, без участия брокера, если такие операции совершаются на финансовых платформах. В этих случаях оператор платформы сам признает получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором и несет ответственность за правомерность такого признания.

Если оператор неправомерно признал клиента квалифицированным инвестором, он будет обязан по требованию клиента выкупить у него приобретенные ценные бумаги или цифровые права за свой счет и возместить все понесенные расходы.

БКС Мир инвестиций