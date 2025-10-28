Илон Маск запустил аналог Википедии на базе ИИ

Илон Маск запустил альтернативу Википедии — энциклопедическую платформу Грокипедия (Grokipedia), пишет Business Insider.

По данным издания, на момент запуска в Грокипедии насчитывалось 885 279 статей. Для сравнения: в Википедии размещено более 8 млн.

Техническая основа Грокипедии — чат‑бот Grok AI, разработанный компанией Маска. Эта модель была запущена в ноябре 2023 г. и сразу интегрирована в принадлежащую предпринимателю социальную сеть Х.

Сейчас сервис работает в ранней версии 0.1. Его интерфейс предельно прост: на главной странице есть только строка поиска, куда пользователь может ввести свой запрос.

По данным The Washington Post, Илон Маск позиционирует свой проект как «менее предвзятую альтернативу» Википедии, однако новая платформа «менее прозрачна в своей работе».

БКС Мир инвестиций