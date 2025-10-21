Идея от аналитиков БКС: облигации ЕВРАЗ с доходностью в долларах до 4,2% за месяц и до 11% за год

⚙️ЕВРАЗ (эмитент ЕвразХолдинг Финанс) в среду, 22 октября, закрывает книгу заявок на долларовые облигации на три года с индикативным ежемесячным купоном не более 8,75% годовых. Это соответствует доходности 9,1% с учетом реинвестирования купонов (аналог капитализации процентов по депозитам). Облигации размещаются и будут обращаться на Московской бирже.

Доходности облигаций в долларах США и евро самых надежных эмитентов на Мосбирже с рейтингом AAA, как у Газпрома, НОВАТЭКа, Сбера и Российской Федерации составляют около 6,5–7,5% на сроке три года и с дюрацией 2,7 года, как видно на графике.

Доходность до 4,2% за месяц и до 11% за год

💡Ожидаем, что доходность нового выпуска в течение месяца после размещения снизится до 7,75%, то есть опустится до уровня между Газпромом и ГТЛК (или собственным выпуском ЕВРАЗ). Мы приравниваем ЕВРАЗ к самым надежным эмитентам (1-й эшелон) или крепкому 2-му эшелону (надежные эмитенты).

ЕВРАЗ — Евраз НТМК (эмитент ЕвразХолдинг Финанс) — российский стальной дивизион группы Evraz plc.

➡️ ЕВРАЗ — лидер производства стали для оживающей строительной и стабильной ж/д отрасли РФ. У компании средние и высокие доли на отдельных рынках: до 40% (например, колеса для ж/д). Железнодорожная отрасль исторически стабильна благодаря своей значимой роли в экономике в части инфраструктуры. Строительная отрасль поддерживается государством.

➡️ Средняя рентабельность в РФ и высокая по мировым меркам. Рентабельность несколько ниже, чем у глобального лидера отрасли Северстали, но на среднем уровне в мире.

➡️ Низкая долговая нагрузка. Коэффициент Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 г. (более свежих данных нет) составил 1,2x. В идеальных условиях компания может погасить долг за 1,2 года.

➡️ Редомициляция завершена, прозрачность повысится. Компания завершает процедуру редомициляции (решение суда вступило в силу в августе). Ожидаем, что после этого компания начнет публикацию полной отчетности. Контролирующие акционеры — Роман Абрамович и партнеры.

Риски Перманентное укрепление рубля и в меньшей степени потенциальная консолидация убыточной Распадской.

Важно: валютные колебания влияют на цену облигации

Обращаем внимание, что покупка облигации на первичном и вторичном рынке будет проходить по фиксированному курсу ЦБ на дату сделки, то есть по курсу на вчерашний день. Поэтому цену в стакане и доходность облигации необходимо скорректировать на сегодняшнее изменение курса.

Вычисляем цену валютной облигации На графике выше мы скорректировали цены на бирже, умножив на курс ЦБ на текущую дату и разделив на текущий курс по межбанку, чтобы учесть сегодняшнее движение в рубле. Допустим, валютная облигация торговалась вчера по номиналу $1000, вчера же курс ЦБ на сегодня составил 100/$, а сегодня курс на бирже (межбанк) — 110/$. Чтобы учесть новый курс, бумага будет торговаться по $1100, поскольку расчеты проходят по старому курсу 100/$. Чтобы вычислить истинную цену валютной облигации, нужно умножить на 100 и разделить на 110.

