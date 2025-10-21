Яндекс до конца 2025 протестирует новые такси-беспилотники

До конца 2025 г. в Яндекс Такси станут доступны автономные автомобили, работающие по новой технологии, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Александр Аникин.

По его словам, речь идет о так называемой архитектуре трансформеров, которая позволяет предсказывать траекторию машины. Компании, которые занимаются беспилотным транспортом, уже используют эту технологию, пояснил Аникин. Профильное подразделение Яндекса около полугода назад тоже завершило переход.

На первом этапе заказ автономного такси будет доступен только сотрудникам Яндекса, рассказал Аникин. В 2026 г. планируется запустить первые 100 машин на улицы Москвы для обычных пассажиров, но для этого необходимо одобрение проекта транспортным департаментом столицы.

«Это будет ограниченный набор районов, но нам хочется, чтобы он был умеренно широким, то есть чтобы это было реальным решением транспортной задачи, а не демонстрационными поездками. Проект готовим совместно с городом», — рассказал Аникин.

При этом назначение автономного такси в 2026 г. будет случайным, а пассажир сможет отказаться от беспилотного авто. Стоимость поездки будет такой же, как и с таксистом-человеком, пояснил Аникин. Если автономное такси станет массовым, цены на пассажирские перевозки будут подниматься медленнее, чем при сценарии, если такие автомобили использоваться не будут.

«Пока технология автономного вождения — это довольно дорого на уровне первоначальных инвестиций, на оснащение автомобиля набором девайсов, чтобы он мог ездить сам. Но долгосрочно — это точно большой фактор стабилизации цены», — добавил гендиректор сервиса.

Яндекс работает над технологией беспилотного управления автомобилем с конца 2016 г. С 2022 г. компания тестирует роботакси на юго-западе Москвы, в Сириусе (Краснодарский край) и Иннополисе (Республика Татарстан). В марте 2025 г. правительство продлило экспериментальный правовой режим для роботакси еще на три года.

