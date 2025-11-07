Граждане в октябре вложили в ценные бумаги на Мосбирже 176 млрд рублей

В октябре физлица инвестировали в ценные бумаги на Московской бирже 175,8 млрд руб., говорится в сообщении торговой площадки.

Из них вложения в облигации составили 112,7 млрд руб., в акции — 14,9 млрд руб., в паи фондов — 48,2 млрд руб.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в октябре составила 68%, в объеме торгов облигациями — 13%.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам октября достигло 39,4 млн, прирост за месяц составил 498 тыс., ими открыто 74,2 млн счетов. Сделки на фондовом рынке в октябре заключали 2,9 млн человек, из них 342 тыс. —квалифицированные частные инвесторы, уточняет Московская биржа.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в октябре были следующие бумаги:

обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,1% и 7% соответственно)

акции ЛУКОЙЛа (13,8%)

Газпрома (13,5%)

Банка ВТБ (8,1%)

Т-Технологий (6,8%)

Яндекса (6%)

ИКС 5 (5,3%)

Полюса (5,2%)

Норникеля (5,2%).

«В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля — 38%), SBMM (18,3%), AKMM (17,7%) и фонды инвестиций в облигации AKFB (2,5%) и AKMB (2,3%)», — говорится в сообщении.

Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 10% и 17% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 81% и 72% соответственно.

«Самыми популярными бумагами из состава Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов в октябре 2025 года стали акции SVCB, UGLD, ASTR, IVAT, OZPH, EUTR, SOFL, LEAS, MBNK и DIAS», — отмечается в тексте.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,16 млн, прирост за октябрь составил 13,7 тыс. Торговый оборот на ИИС в прошлом месяце вырос на 30% в годовом выражении и составил 299,2 млрд руб. В структуре оборота 60% — сделки с акциями, 16% — с облигациями и 24% — с паями фондов.

БКС Мир инвестиций