График работы филиалов БКС Мир инвестиций и режим проведения операций в ноябрьские праздники

Дорогие клиенты, поздравляем вас с наступающим праздником — Днем народного единства!
1 ноября все филиалы будут работать в обычном режиме.
4 ноября все филиалы не работают.
3 ноября филиалы работают с 10:00 до 18:00 по графику.
В Москве:
• Московский филиал (на Проспекте Мира) • Павелецкий филиал • Филиал «На Красной Пресне».
В Санкт-Петербурге — филиал «Северо-Западный».
В регионах:
• Дополнительный офис «Волгоградский», Волгоград • Дополнительный офис «Воронежский», Воронеж • Екатеринбургский филиал, Екатеринбург • Казанский филиал, Казань • Красноярский филиал, Красноярск • Краснодарский филиал, Краснодар • Нижегородский филиал, Нижний Новгород — касса работать не будет • Новосибирский филиал, Новосибирск • Омский филиал, Омск • Филиал «Камский», Пермь — касса работать не будет • Ростовский филиал, Ростов-на-Дону • Самарский филиал, Самара • Дополнительный офис «Тюменский», Тюмень • Уфимский филиал, Уфа • Челябинский филиал, Челябинск.
Режим проведения банковских операций во время праздников вы можете узнать на сайте БКС Банка в разделе «Тарифы».
3 ноября доступны для оформления через приложение «БКС Мир инвестиций» только стандартные оферты на сделки с форвардными контрактами РФ.
Заявки, поданные 3 ноября, будут приняты к исполнению 5 ноября соответственно.
Поручения, поданные 3 ноября, будут приняты к исполнению 5 ноября и исполнены в течение 10 рабочих дней соответственно.
3 ноября поручения на вывод/перевод принимаются и исполняются в обычном режиме.
Вы можете обратиться к нам с любыми вопросами по телефону 8 800 100-55-44 (звонок по России бесплатный).
