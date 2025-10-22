ПрофитОткрыть счет
График работы филиалов БКС Мир инвестиций и режим проведения операций в ноябрьские праздники

  1. График работы филиалов БКС Мир инвестиций в праздники
  2. Прием поручений по структурным продуктам
  3. Прием и обработка заявок по паям ПИФов
  4. Прием и обработка поручений на вывод из ДУ РФ
  5. Прием и исполнение поручений на вывод и перевод денег с брокерских счетов

Дорогие клиенты, поздравляем вас с наступающим праздником — Днем народного единства!

График работы филиалов БКС Мир инвестиций в праздники

1 ноября все филиалы будут работать в обычном режиме.

4 ноября все филиалы не работают.

3 ноября филиалы работают с 10:00 до 18:00 по графику.

В Москве:

• Московский филиал (на Проспекте Мира) • Павелецкий филиал • Филиал «На Красной Пресне».

В Санкт-Петербурге — филиал «Северо-Западный».

В регионах:

• Дополнительный офис «Волгоградский», Волгоград • Дополнительный офис «Воронежский», Воронеж • Екатеринбургский филиал, Екатеринбург • Казанский филиал, Казань • Красноярский филиал, Красноярск • Краснодарский филиал, Краснодар • Нижегородский филиал, Нижний Новгород — касса работать не будет • Новосибирский филиал, Новосибирск • Омский филиал, Омск • Филиал «Камский», Пермь — касса работать не будет • Ростовский филиал, Ростов-на-Дону • Самарский филиал, Самара • Дополнительный офис «Тюменский», Тюмень • Уфимский филиал, Уфа • Челябинский филиал, Челябинск.

Режим проведения банковских операций во время праздников вы можете узнать на сайте БКС Банка в разделе «Тарифы».

Прием поручений по структурным продуктам

3 ноября доступны для оформления через приложение «БКС Мир инвестиций» только стандартные оферты на сделки с форвардными контрактами РФ.

Прием и обработка заявок по паям ПИФов

Заявки, поданные 3 ноября, будут приняты к исполнению 5 ноября соответственно.

Прием и обработка поручений на вывод из ДУ РФ

Поручения, поданные 3 ноября, будут приняты к исполнению 5 ноября и исполнены в течение 10 рабочих дней соответственно.

Прием и исполнение поручений на вывод и перевод денег с брокерских счетов

3 ноября поручения на вывод/перевод принимаются и исполняются в обычном режиме.

Вы можете обратиться к нам с любыми вопросами по телефону 8 800 100-55-44 (звонок по России бесплатный).

