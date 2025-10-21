Готов к труду и увольнению: 10 признаков, что вас скоро сократят

Проблемы на работе — всегда стресс. Иногда интуиция подсказывает, что дела в компании идут не лучшим образом, но открыто работникам об этом не сообщают. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что вскоре начнутся сокращения, и как себя подготовить?

Рассмотрим примеры признаков глобальных грядущих изменений в компании, а также локальных, которые касаются только одного человека или небольшого отдела.

Все описанные ситуации могут быть «звоночками», но не стоит воспринимать их как факт, потому что некоторые события можно интерпретировать неверно.

Глобальные признаки

Внезапные структурные изменения

Если в компании стали активно обсуждать структурные изменения, это, увы, не всегда свидетельствует о позитиве. Точнее, не для всех.

С одной стороны, это может говорить о смене руководства или новых стратегиях развития, а значит, и свежем взгляде на бизнес и его продвижение. С другой — новшества способны сильно отличаться от старого уклада и требовать глобальных изменений. В том числе сокращения числа сотрудников.

На такой радикальный шаг компания может идти, например, с целью оптимизировать затраты, набрать более молодой и продвинутый коллектив и так далее.

Переезд компании

Случается, что предприятию необходимо переехать на новое место. При этом далеко не всегда речь идет о географическом расширении бизнеса, когда старая команда остается в прежних офисах, но нанимаются новые сотрудники в других местах.

Иногда предприятия полностью переезжают, предлагая старым работникам релокейт — смену сотрудниками компании места жительства и работу в новом офисе. Такое может произойти, например, когда иностранная компания вынуждена покидать чужую страну из-за нестабильной геополитической ситуации. Или, предположим, если предприятию с какого-то момента становится выгоднее работать в другом государстве на фоне налоговых изменений.

Во-первых, опцию релокейта предлагают не всем, а во-вторых — не каждый, кому ее предложили, может на нее согласиться по личным причинам. В таком случае нужно быть готовым к увольнению.

Слияния и поглощения

Сделки по слиянию и поглощению — они же M&A — проводятся с целью объединения активов, чтобы повысить эффективность бизнеса. Новое предприятие образуется из двух или более. И в таком случае собственность реорганизуемых компаний либо передается другой фирме, либо объединяется с ней. Все права и обязанности переходят новому юрлицу.

Так как изменения глобальные, а многие позиции в объединяемых компаниях дублируются, сотрудник может попасть под сокращение.

Переход на аутсорс

Аутсорсинг — способ оптимизации работы в фирме, когда непрофильные задачи или процессы передают сторонней организации. Прежде всего, это помогает компании сэкономить деньги.

Допустим, ваше предприятие может распустить штатное подразделение, на которое тратило массу ресурсов — искало сотрудников, оплачивало их обучение, начисляло зарплаты и прочее, — и нанять подрядчика, выполняющего те же функции.

Наиболее популярным считается внешний менеджмент в сферах финансового, юридического, кадрового, логистического, маркетингового и IT-обслуживания компании. Если фирма захочет сэкономить и заговорит об интересе к аутсорсу, есть риск, что сократят тех сотрудников, которые входят в штат соответствующих подразделений.

Аудит и изменения требований

В рамках управления персоналом компании регулярно проводят аудит. Это помогает оценить, насколько эффективно выполняются задачи, внедряются изменения и прочее. В целом проверка является стандартной, из этого не следует, что сотрудник в зоне риска.

Но иногда после проведения аудита компания приходит к выводу, что квалификация некоторых работников не соответствует требованиям. В таком случае у работников есть два выхода: либо повышать квалификацию и проходить обучение, либо увольняться.

Локальные признаки

Конец коммуникации

Если в какой-то момент сотрудник замечает, что с вами перестают советоваться как со специалистом, обсуждать насущные профессиональные моменты и строить планы, как это было раньше, возможно, это плохой знак. Тем более если очевидно, что эти вопросы все же решаются, но без работника.

Это может свидетельствовать о том, что сотрудника хотят уволить. Вероятно, внести определенность может разговор с непосредственным руководством с глазу на глаз. Разумеется, если есть желание и интерес побороться за свое место и поработать над собой.

Ваша вакансия на сайте по поиску сотрудников

Нередко компании расширяются и, соответственно, растет штат работников. В такие периоды можно заметить появление на сайтах по поиску работы вакансии от предприятия, в том числе те, на которых уже имеются сотрудники.

С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что работнику подыскивают замену.

Плохие оценки работы

Разумеется, рано или поздно каждый может столкнуться с негативной оценкой работы от начальства. Это нормальный рабочий процесс, а за плохими отзывами далеко не всегда следуют какие-то санкции.

При этом если работе сотрудника стали чаще давать негативные характеристики, это может свидетельствовать о том, что им сильно недовольны. Особенно если за успехи теперь не хвалят вообще и не интересуются его профессиональным мнением по тому или иному рабочему вопросу. Логичным исходом в этом случае может стать увольнение.

Требования постоянного отчета

Необоснованно повышенное внимание к вашей работе — плохой знак. Если начальство стало постоянно требовать отчитываться за каждое выполненное действие и устраивает проверки — это, скорее, поиск повода для выговора. А в момент, когда их накопится несколько, руководство может использовать весь негатив в качестве причины для вашего увольнения.

Невыполнимые задачи

Чаще всего большие нагрузки и плохо поставленные задачи говорят о том, что в компании проблемы с управлением. Однако в некоторых случаях, особенно если раньше такого не наблюдалось, это может свидетельствовать о том, что вас намеренно нагружают невыполнимой работой, чтобы в конце концов избавиться.

Итог

Все эти примеры — просто сигналы, на которые можно обращать внимание, но не стоит воспринимать как констатацию скорого увольнения. Если работник замечает сомнительные и тревожные изменения, вызывающие вопросы, всегда лучше обратиться напрямую к руководству за обратной связью. Ведь в конечном итоге все подозрения могут оказаться напрасными и иметь свое объяснение.

