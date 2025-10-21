Госдума ратифицировала новое соглашение с Китаем о защите инвестиций

Госдума РФ ратифицировала новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем, пишет Интерфакс.
Новое соглашение внесли на рассмотрение в Госдуму еще 10 октября. Документ актуализирует систему двусторонней защиты инвестиций, закрепленную ранее в соглашении с Китаем от 9 ноября 2006 г. В новом документе добавлено обязательство создавать центры «единого окна» для инвесторов, содействие через визы и разрешения на работу.
Согласно документу, инвестиции договаривающихся сторон — это любое имущество или активы, которые инвестор одной стороны вкладывает в другую, ожидая прибыль и принимая риск. Это могут быть движимое и недвижимое имущество, акции, доли, требования по договорам, связанным с инвестиционной деятельностью, интеллектуальная собственность, права на разведку, добычу и использование природных ресурсов, облигации, займы и другие долговые инструменты.
Не считаются инвестициями, согласно новому соглашению, обычные коммерческие сделки (продажа, аренда, торговые кредиты) и требования, возникающие только из таких сделок.
Ранее инвестором считалось физическое или юридическое лицо одной из сторон, которое вложило средства в экономику другой страны. В новой версии вводится ряд ограничений.
Так, соглашение защищает только иностранных инвесторов и не распространяется на граждан той страны, где сделана инвестиция, даже если у них есть второе гражданство. Под соглашение не подпадают компании, которые не ведут реальной коммерческой деятельности в своей стране, находятся под контролем резидентов другой стороны или третьих государств, а также структуры, зарегистрированные в странах, с которыми отсутствуют дипломатические отношения.
Стороны обязуются предоставлять инвесторам другой стороны те же условия, что и собственным или из третьих государств. При этом соглашение не обязывает РФ и КНР предоставлять друг другу те же льготы, которые действуют в рамках зон свободной торговли, таможенных или валютных союзов, а также по налоговым соглашениям и отдельным договорам России с бывшими республиками СССР.
В новом соглашении уточняется, что изъятием не считаются:
Кроме того, меры государства не считаются экспроприацией, если не лишают инвестора права собственности или существенного контроля над активом. Компенсация за экспроприацию должна быть выплачена без задержек, в свободно конвертируемой валюте и соответствовать рыночной стоимости актива накануне изъятия или уведомления о нем.
В новом документе сказано, что инвестор может выбрать валюту перевода, ему предоставлены гарантии отсутствия задержек и применение рыночного курса.
Введена статья, которая позволяет не раскрывать конфиденциальные данные, если это противоречит общественным интересам или наносит ущерб бизнесу.
Также существенно меняются арбитражные процедуры: теперь инвесторы не могут сразу обращаться в международные суды без попытки урегулировать спор путем проведения консультаций.
Введен трехлетний срок исковой давности, страны получили право давать совместное официальное толкование положений соглашения, которое будет обязательным для арбитража, и возможность приостанавливать рассмотрение дела на срок до 90 дней для согласования позиции.
Соглашение распространяется на все инвестиции, сделанные после 1 января 1985 г. и существующие на момент его вступления в силу, а также на новые вложения после этого.
