Госдума ратифицировала новое соглашение с Китаем о защите инвестиций

Госдума РФ ратифицировала новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем, пишет Интерфакс.

Новое соглашение внесли на рассмотрение в Госдуму еще 10 октября. Документ актуализирует систему двусторонней защиты инвестиций, закрепленную ранее в соглашении с Китаем от 9 ноября 2006 г. В новом документе добавлено обязательство создавать центры «единого окна» для инвесторов, содействие через визы и разрешения на работу.

Подробнее об изменениях

Согласно документу, инвестиции договаривающихся сторон — это любое имущество или активы, которые инвестор одной стороны вкладывает в другую, ожидая прибыль и принимая риск. Это могут быть движимое и недвижимое имущество, акции, доли, требования по договорам, связанным с инвестиционной деятельностью, интеллектуальная собственность, права на разведку, добычу и использование природных ресурсов, облигации, займы и другие долговые инструменты.

Не считаются инвестициями, согласно новому соглашению, обычные коммерческие сделки (продажа, аренда, торговые кредиты) и требования, возникающие только из таких сделок.

Ранее инвестором считалось физическое или юридическое лицо одной из сторон, которое вложило средства в экономику другой страны. В новой версии вводится ряд ограничений.

Так, соглашение защищает только иностранных инвесторов и не распространяется на граждан той страны, где сделана инвестиция, даже если у них есть второе гражданство. Под соглашение не подпадают компании, которые не ведут реальной коммерческой деятельности в своей стране, находятся под контролем резидентов другой стороны или третьих государств, а также структуры, зарегистрированные в странах, с которыми отсутствуют дипломатические отношения.

Стороны обязуются предоставлять инвесторам другой стороны те же условия, что и собственным или из третьих государств. При этом соглашение не обязывает РФ и КНР предоставлять друг другу те же льготы, которые действуют в рамках зон свободной торговли, таможенных или валютных союзов, а также по налоговым соглашениям и отдельным договорам России с бывшими республиками СССР.

В новом соглашении уточняется, что изъятием не считаются:

выдача или ограничение принудительных лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если это соответствует международным правилам

задержка или приостановка выплат по государственным займам и кредитным соглашениям

применение антикризисных мер

отмена субсидий или грантов.

Кроме того, меры государства не считаются экспроприацией, если не лишают инвестора права собственности или существенного контроля над активом. Компенсация за экспроприацию должна быть выплачена без задержек, в свободно конвертируемой валюте и соответствовать рыночной стоимости актива накануне изъятия или уведомления о нем.

В новом документе сказано, что инвестор может выбрать валюту перевода, ему предоставлены гарантии отсутствия задержек и применение рыночного курса.

Введена статья, которая позволяет не раскрывать конфиденциальные данные, если это противоречит общественным интересам или наносит ущерб бизнесу.

Также существенно меняются арбитражные процедуры: теперь инвесторы не могут сразу обращаться в международные суды без попытки урегулировать спор путем проведения консультаций.

Введен трехлетний срок исковой давности, страны получили право давать совместное официальное толкование положений соглашения, которое будет обязательным для арбитража, и возможность приостанавливать рассмотрение дела на срок до 90 дней для согласования позиции.

Соглашение распространяется на все инвестиции, сделанные после 1 января 1985 г. и существующие на момент его вступления в силу, а также на новые вложения после этого.

