Госдолг США достиг исторического рекорда в размере $38 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $38 трлн, сообщается на сайте Минфина страны.

Согласно статистическим данным, всего за 2 месяца показатель увеличился на $1 трлн. За прошедший год госдолг США вырос примерно на $2,18 трлн.

Ранее экономический комитет конгресса США прогнозировал преодоление отметки в $38 трлн не раньше февраля 2026 г.

