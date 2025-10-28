ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Новости

Гигантский обзор облигаций. Эфир на БКС Мир инвестиций

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Но облигации упали. Индекс гособлигаций RGBI после решения ЦБ снизился на процент.

Сегодня, 28 октября, в прямом эфире на канале БКС Мир инвестиций вы узнаете:

  • почему снизился индекс гособлигаций RGBI
  • что будет дальше со ставкой
  • что сейчас делать с облигациями.

Об этом рассказывают руководитель направления по анализу рынка облигаций БКС Антон Куликов и старший персональный брокер Александр Токмин.

Начало в 18:00 МСК.

Смотреть эфир в ВК

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

Инвестировать
БКСНовости