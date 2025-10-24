Где Россия? Рейтинг крупнейших экономик мира в 2026

Портал Visual Capitalist составил рейтинг крупнейших экономик мира в 2026 г., опираясь на октябрьский отчет Международного валютного фонда (МВФ).

Список государств сформирован на основе ВВП, а также ВВП на душу населения.

Многолетний лидер по ВВП

По данным сайта, США занимают первое место в топе крупнейших экономик мира уже сотню лет и, вероятно, останутся на этой строчке в ближайшие годы. Лидерство страны связано с уровнем потребительских расходов, а также относительно устойчивым рынком труда. Однако общую картину ухудшили торговые войны.

Россия находится в этом рейтинге на девятом месте.

Топ-10 стран по уровню ВВП выглядит так:

США — $31 821,29 млрд Китай — $20 650,75 млрд Германия — $5328,18 млрд Индия — $4505,63 млрд Япония — $4463,63 млрд Великобритания — $4225,64 млрд Франция — $3558,56 млрд Италия — $2701,54 млрд Россия — $2509,42 млрд Канада — $2420,84 млрд.

Состоятельные по ВВП на душу населения

Топ-3 наиболее богатые страны по показателю ВВП на душу населения тоже не изменился. На первом месте находится Люксембург с оценкой в $154 115, на втором — Ирландия с $135 247, на третьем — Швейцария с $118 173. Все три лидера получают выгоду от значительного притока иностранных инвестиций.

Топ-10 по ВВП на душу населения выглядит так:

Люксембург — $154 115 Ирландия — $135 247 Швейцария — $118 173 Исландия — $108 591 Сингапур — $99 042 Норвегия — $96 580 США — $92 883 Дания — $82 706 Нидерланды — $77 881 Макао — $77 443.

Россия находится лишь на 69 месте с показателем в $17 287.

