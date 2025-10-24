ПрофитОткрыть счет
Около рынка

Где Россия? Рейтинг крупнейших экономик мира в 2026

  1. Многолетний лидер по ВВП
  2. Состоятельные по ВВП на душу населения

Портал Visual Capitalist составил рейтинг крупнейших экономик мира в 2026 г., опираясь на октябрьский отчет Международного валютного фонда (МВФ).

Список государств сформирован на основе ВВП, а также ВВП на душу населения.

Многолетний лидер по ВВП

По данным сайта, США занимают первое место в топе крупнейших экономик мира уже сотню лет и, вероятно, останутся на этой строчке в ближайшие годы. Лидерство страны связано с уровнем потребительских расходов, а также относительно устойчивым рынком труда. Однако общую картину ухудшили торговые войны.

Россия находится в этом рейтинге на девятом месте.

Топ-10 стран по уровню ВВП выглядит так:

  1. США — $31 821,29 млрд
  2. Китай — $20 650,75 млрд
  3. Германия — $5328,18 млрд
  4. Индия — $4505,63 млрд
  5. Япония — $4463,63 млрд
  6. Великобритания — $4225,64 млрд
  7. Франция — $3558,56 млрд
  8. Италия — $2701,54 млрд
  9. Россия — $2509,42 млрд
  10. Канада — $2420,84 млрд.

Состоятельные по ВВП на душу населения

Топ-3 наиболее богатые страны по показателю ВВП на душу населения тоже не изменился. На первом месте находится Люксембург с оценкой в $154 115, на втором — Ирландия с $135 247, на третьем — Швейцария с $118 173. Все три лидера получают выгоду от значительного притока иностранных инвестиций.

Топ-10 по ВВП на душу населения выглядит так:

  1. Люксембург — $154 115
  2. Ирландия — $135 247
  3. Швейцария — $118 173
  4. Исландия — $108 591
  5. Сингапур — $99 042
  6. Норвегия — $96 580
  7. США — $92 883
  8. Дания — $82 706
  9. Нидерланды — $77 881
  10. Макао — $77 443.

Россия находится лишь на 69 месте с показателем в $17 287.

