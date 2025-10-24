Где Россия? Рейтинг крупнейших экономик мира в 2026

Портал Visual Capitalist составил рейтинг крупнейших экономик мира в 2026 г., опираясь на октябрьский отчет Международного валютного фонда (МВФ).
Список государств сформирован на основе ВВП, а также ВВП на душу населения.
По данным сайта, США занимают первое место в топе крупнейших экономик мира уже сотню лет и, вероятно, останутся на этой строчке в ближайшие годы. Лидерство страны связано с уровнем потребительских расходов, а также относительно устойчивым рынком труда. Однако общую картину ухудшили торговые войны.
Россия находится в этом рейтинге на девятом месте.
Топ-10 стран по уровню ВВП выглядит так:
Топ-3 наиболее богатые страны по показателю ВВП на душу населения тоже не изменился. На первом месте находится Люксембург с оценкой в $154 115, на втором — Ирландия с $135 247, на третьем — Швейцария с $118 173. Все три лидера получают выгоду от значительного притока иностранных инвестиций.
Топ-10 по ВВП на душу населения выглядит так:
Россия находится лишь на 69 месте с показателем в $17 287.
БКС Мир инвестиций