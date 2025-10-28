Газпром: спрос на малотоннажный СПГ вырос в 2 раза

Реализация Газпромом и его дочерними компаниями малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) на внутреннем рынке выросла в 2 раза в 2024 г., пишет ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.

«Спрос на малотоннажный СПГ Газпрома на внутреннем рынке последовательно растет. Объем его реализации дочерними обществами и совместными предприятиями группы Газпром в 2024 г. увеличился почти в два раза по отношению к 2023 г. — с 23,2 тыс. тонн до 45,7 тыс. тонн. Эти объемы произвели 10 малотоннажных СПГ-комплексов, расположенных от Калининградской области до Приморского края», — говорится в сообщении.

Компания также отметила успешную работу комплекса по сжижению природного газа в Амурской области. Он обеспечивает топливом газовую котельную в микрорайоне «Амурсельмаш» города Белогорск, автотранспорт, задействованный в перевозке продукции Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) Газпрома, и автобусы строящегося рядом с ГПЗ Амурского газохимического комплекса.

Учитывая растущий спрос на СПГ в регионе, Газпром планирует расширить производственные возможности, уточняет компания.

БКС Мир инвестиций