Российский рынок

Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в КНР в третий раз за месяц


22 октября Газпром в третий раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири», сообщила компания.

Как уточняется, поставленный объем превысил контрактные обязательства Газпрома.

«Это шестой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года», — пишет компания.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи с CNPC, подчеркивает Газпром.

