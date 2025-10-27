Финансовые платформы смогут выпускать свои ценные бумаги

Финансовые платформы смогут выпускать ценные бумаги и продавать их, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным.
Целью закона является предоставление оператору финансовой платформы возможности совершать операции с собственными ценными бумагами. Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам на таких платформах.
В соответствии с новым законом будет расширен перечень квалифицированных инвесторов, в него включат операторов финансовых и инвестиционных платформ, а также информационных систем выпуска и обмена цифровых финансовых активов.
К эмитентам относятся:
Финансовые сделки по приобретению ценных бумаг и цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут совершаться без участия брокера. При этом платформа сама сможет признать пользователя квалифицированным инвестором, избавляя его от повторных процедур подтверждения статуса.
