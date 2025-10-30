ПрофитОткрыть счет
Мировые рынки

ЕЦБ оставил процентные ставки неизменными


Европейский центральный банк завершил заседание. Регулятор оставил все три базовые процентные ставки без изменений, как и ожидалось.

Что получилось:

  • депозитная ставка — 2%
  • ключевая — 2,15%
  • маржинальная — 2,4%.

