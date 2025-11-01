Эти акции растут, пока рынок падает! Что будет с ЛУКОЙЛом? Когда окрепнет рубль?

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором БКС доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать.

В этом выпуске:

• Российский рынок отскочил от минимумов года. Кто лидирует в отраслях? Какие акции и облигации покупать? И что будет с рублем?

• Также обсуждаем, кто заплатит дивиденды и в каком размере. И как прошло первое IPO на Мосбирже.

• Рассказываем, какую ключевую ставку ждать летом 2026 и что сейчас делать с акциями ЛУКОЙЛа.

Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

