Комментарий аналитиков БКС. Эфириум — после +255% летом видим признаки смены тренда

Криптовалюты продолжают динамично развиваться, и ключевую роль здесь играет эфириум (Ethereum, ETH) — вторая по капитализации цифровая валюта и ведущая блокчейн-платформа для децентрализованных приложений. Летние месяцы стали одним из самых сильных периодов для ETH: наблюдались рекордные притоки в спотовые фонды и заметный рост оптимизма среди инвесторов. Консенсус-прогнозы по-прежнему предполагают восходящий тренд, но ончейн-метрики указывают на постепенное ослабление импульса и возможный переход рынка в фазу распределения.

Ончейн-метрика — показатель из открытых данных блокчейна. Блокчейны прозрачны и каждая транзакция публична. Фаза распределения рынка — когда крупные игроки продают активы мелким участникам.

Главное

• В конце августа эфириум обновил максимум на отметке $4957, +255% с минимумов апреля.

• Притоки в спотовые ETH вновь снизились в последние месяцы.

• Консенсус-прогноз: $5500 к концу 2025 г.

Эфириум (Ethereum, ETH) — это блокчейн-платформа первого уровня (Layer 1), предназначенная для создания децентрализованных приложений (dApps) и запуска смарт-контрактов. В отличие от биткойна, который служит в основном средством хранения стоимости, Ethereum предлагает полноценную программируемую среду без необходимости доверять посредникам. Внутренняя валюта сети — «эфир» (Ether (ETH)) — используется для оплаты операций и взаимодействия с приложениями. После перехода на механизм консенсуса Proof-of-Stake Ethereum стал более энергоэффективным и остается ключевой инфраструктурой для распределенных экосистем.

Рынок цифровых валют набирает силу

👨🏻‍💻К середине октября совокупная капитализация крипторынка достигла $3,7 трлн, из которых около $469 млрд приходится на Ethereum.

После мощного летнего притока средств в Ethereum ETF активность заметно снизилась. За последние два месяца биткойн вновь укрепил свои позиции к эфириуму. Именно в августе, на фоне рекордных притоков в ETF, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, достигнув отметки $4957.

Биткойн на протяжении длительного времени сохранял доминирование свыше 60%, но после пробития вниз этого ключевого уровня началось перераспределение ликвидности в сторону альткоинов (других криптовалют) — что, в частности, отразилось и в динамике притоков в ETF. Главным бенефициаром этого процесса стал эфириум, цена которого с апрельских минимумов выросла на впечатляющие 255%.

Важным подтверждением статуса эфириум как системообразующего игрока крипторынка служит показатель Total Value Locked (TVL) — совокупная стоимость активов, размещенных пользователями в смарт-контрактах и платформах DeFi. По состоянию на середину октября TVL экосистемы Ethereum превышает $84 млрд, вблизи локальных максимумов. На наш взгляд, это говорит о росте ликвидности и доверия пользователей, а также об укреплении роли сети как ключевой инфраструктуры для формирующейся децентрализованной экономики Web3.

Ликвидность в ETH остается вблизи исторических максимумов, но недавний обвал крипторынка 10 октября стал серьезным испытанием для инвесторов. Поводом послужил твит Дональда Трампа о намерении начать торговую войну с Китаем, усиленный манипуляциями со стороны крупного капитала. Эти факторы вызвали каскадные ликвидации на фьючерсном рынке и обвал котировок большинства криптоактивов.

Каскадные ликвидации на рынке криптовалют — это тот случай, когда трейдер вынужден продавать свои активы для выплаты долга, что вызывает цепную реакцию и влияет на других игроков.

С одной стороны, это позитивный фактор: рынок охладился, избавившись от «избыточных пассажиров». Но, с другой, — фиксация прибыли крупными участниками указывает на возможный переход к фазе распределения, что повышает риски дальнейшей волатильности.

Консенсус ждет роста

🚀 Согласно медианным институциональным прогнозам, к концу 2025 г. стоимость Ethereum может достичь $5500. Но ончейн-метрики указывают на постепенное замедление восходящего импульса и возможный переход рынка из фазы роста к распределению.

Сильный приток ликвидности летом обновил исторические максимумы ETH, но в последние месяцы заметны признаки ослабления тренда. События 10 октября (твит Трампа) сопровождались резкими движениями. С одной стороны, они помогли «очищению» рынка и могут создать основу для устойчивого восстановления, но, с другой, — подчеркнули хрупкость текущей структуры и сокращение избыточной ликвидности. Это может сигнализировать о формировании локальных максимумов и постепенном переходе к консолидации.

Биткойн, оставаясь ключевым вектором на крипторынке, также демонстрирует признаки ослабления импульса, что может указывать на близость завершения текущего восходящего цикла.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте Дисклеймер Инвестировать

Риски

• Высокая волатильность актива

• Масштабируемость и перегрузка сети: при высоких нагрузках возможны задержки транзакций и рост комиссий (gas fees), что снижает удобство использования

• Риск взлома

• Высокая конкуренция с блокчейн-платформами первого уровня — Solana, Avalanche и др.

Полезные материалы

БКС Мир инвестиций

Материал не является рекламой криптовалюты, цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и(или) приобретение ценных бумаг, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты может осуществляться только квалифицированными инвесторами. ООО «Компания БКС» не оказывает услуги по инвестированию непосредственно в криптовалюту, поставка криптовалюты не осуществляется. У инвестора отсутствует обязанность получать статус квалифицированного инвестора при отсутствии у инвестора потребности совершать действия, которые в соответствии с применимым законодательством, разъяснениями/рекомендациями Банка России могут совершаться только квалифицированными инвесторами. Решение получить статус квалифицированного инвестора должно быть принято инвестором самостоятельно после ознакомления с правовыми последствиями признания инвестора квалифицированным инвестором.