Экспорт СПГ из России в октябре подскочил на 21% благодаря «Арктик СПГ – 2»

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в октябре подскочил на 21% до рекордных показателей на фоне запуска поставок с проекта «Арктик СПГ – 2», пишет Reuters ссылкой на данные LSEG.

При этом в январе-октябре экспорт СПГ из РФ снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,2 млн т.

Санкции США против России, в частности, против проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2» — оказывают значительное влияние на экспорт российского СПГ. Они существенно ограничили использование танкерного танкерного флота для перевозки топлива.

По данным отслеживания судов Kpler и LSEG, Китай получил свою первую партию СПГ с санкционного российского проекта в конце августа, за несколько дней до встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

С тех пор на терминале СПГ Бэйхэ на юге Китая разгрузилось 13 танкеров с грузом «Арктик СПГ – 2».

Поставки российского СПГ в октябре увеличились на 21%, до 3,4 млн т годом ранее, что является месячным максимумом, и выросли почти на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экспорт СПГ из России в Европу за первые 10 месяцев текущего года снизился на 17,9% год к году, до 11 млн т. Только в октябре экспорт по этому же маршруту сократился на 21%, до 0,79 млн т по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Что касается других российских ключевых СПГ-проектов, то завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в октябре нарастил отгрузки на 8% в годовом исчислении, отправив 1,76 млн т. Это также на 17% больше, чем в сентябре. Но с начала этого года экспорт с Ямала все равно снизился на 6% и составил 15,2 миллиона тонн.

Проект «Сахалин – 2», который в основном работает на азиатский рынок и принадлежит Газпрому, в октябре увеличил экспорт на 10% по сравнению с прошлым годом, до 0,98 млн т.

