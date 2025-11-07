Дубай признан самым привлекательным городом для миллионеров

Дубай признан самым привлекательным городом для лиц с высоким уровнем дохода, пишет Интерфакс со ссылкой на рейтинг, подготовленный брокером недвижимости Savills Plc.

Всего эксперты оценили 30 мегаполисов. Дубай оказался на первом месте в рейтинге, благодаря, в том числе отсутствию налога на наследство и приросту капитала. Кроме того, роль сыграла развитая инфраструктура, высокий уровень безопасности, а также наибольшее среди всех городов количество международных школ.

Помимо этого, ОАЭ выдают резидентам так называемую «золотую визу». Она дает право жить в стране в течение 10 лет и предоставляет налоговые льготы в обмен на инвестиции в размере $544,5 тыс.

Как отмечается, состоятельные лица старшего возраста часто выбирают место жительство, основываясь на том, какой в стране налог на наследство. В частности, Лондон, занявший первое место в рейтинге по показателям уровня жизни, в общем зачете опустился из-за британской налоговой системы, ставшей причиной падения спроса на элитную недвижимость в текущем году.

Вторую позицию в списке самых привлекательных для миллионеров городов занял Нью-Йорк. Эксперты отметили его благоприятный деловой климат, налоговые льготы и геополитическую стабильность.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций