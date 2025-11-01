Дорожали быстрее всех: октябрьский топ товаров в мире

Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Лидером месяца стал кобальт — рост на 28,5% в месячном выражении. Этот металл, уточняет издание, применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов. Другие металлы, которые прибавили в цене в середине осени: палладий (+15,8%) и литий (+9,5%).

Среди сельскохозяйственной продукции выше других поднялись котировки сои (+8,2%), кофе сорта робуста (+7,3%) и сорта арабика (+3,8%).

Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене природный газ в США — сразу 19,4%. В тройке также дизельное топливо (+7,6%) и топочный мазут (+6,9%).

В противоположную сторону двигались цены на апельсиновый сок, рухнувшие сразу на 23,3% в месячном выражении. Чуть меньше потеряли в стоимости свинина (-18%) и редкоземельный неодим (на 13,4%).

