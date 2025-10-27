Доллар упал ниже 79 рублей

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 28 октября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.
Официальный курс на 28 октября:
• Доллар — 78,9848 руб., снижение на 2,45% к вчерашнему значению 80,9713 руб.
• Евро — 92,0233 руб. (-2,18% к 94,0820 руб.).
• Юань — 11,0648 руб. (-2,14% к 11,3079 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,1876 руб. (-2,41% к 10,4398 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
БКС Мир инвестиций
Торгуйте прямо в приложении БКС Мир Инвестиций (18+).
0% за покупку на тарифе Инвестор
Торгуйте прямо в приложении БКС Мир Инвестиций (18+).
0% за покупку на тарифе Инвестор
ООО «Компания БКC». С информацией о компании можно ознакомиться: bcs.ru/regulatory