Валютный рынок

Доллар упал ниже 79 рублей


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 28 октября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.

Официальный курс на 28 октября:

• Доллар — 78,9848 руб., снижение на 2,45% к вчерашнему значению 80,9713 руб.

• Евро — 92,0233 руб. (-2,18% к 94,0820 руб.).

• Юань — 11,0648 руб. (-2,14% к 11,3079 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,1876 руб. (-2,41% к 10,4398 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

