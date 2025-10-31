Доллар продолжает повышаться

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 1 ноября. Согласно данным регулятора, рубль незначительно подорожал к евро и подешевел к остальным ключевым валютам.
Официальный курс на 1 ноября:
• Доллар — 80,9756 руб., повышение на 0,59% к вчерашнему значению 80,5037 руб.
• Евро — 93,3893 руб. (почти без изменений к вчерашним 93,3894 руб.).
• Юань — 11,3408 руб. (+0,4% к 11,2952 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,4390 руб. (+0,55% к 10,3822 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
