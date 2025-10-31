ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Валютный рынок

Доллар продолжает повышаться


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 1 ноября. Согласно данным регулятора, рубль незначительно подорожал к евро и подешевел к остальным ключевым валютам.

Официальный курс на 1 ноября:

• Доллар — 80,9756 руб., повышение на 0,59% к вчерашнему значению 80,5037 руб.

• Евро — 93,3893 руб. (почти без изменений к вчерашним 93,3894 руб.).

• Юань — 11,3408 руб. (+0,4% к 11,2952 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4390 руб. (+0,55% к 10,3822 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

БКС Мир инвестиций

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

Инвестировать