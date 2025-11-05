Доллар поднялся выше 81

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 6 ноября. Согласно данным регулятора, рубль подешевел к ключевым валютам.
Официальный курс на 6 ноября:
• Доллар — 81,1885 руб., рост на 0,37% к вчерашнему значению 80,8861 руб.
• Евро — 93,5131 руб. (+0,14% к 93,3848 руб.).
• Юань — 11,3362 руб. (+0,81% к 11,2449 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,4597 руб. (+0,3% к 10,4282 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
