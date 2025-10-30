Доллар поднялся выше 80 рублей

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 31 октября. Согласно данным регулятора, рубль значительно подешевел к основным валютам.
Официальный курс на 31 октября:
• Доллар —80,5037 руб., повышение на 1,29% к вчерашнему значению79,4715 руб.
• Евро —93,3894 руб. (+1,23% к92,2466руб.).
• Юань —11,2952 руб. (+1,11% к 11,1707 руб.).
• Гонконгский доллар —10,3822 руб. (+1,33% к 10,2451 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
БКС Мир инвестиций
Выгодный старт в БКС:
Кешбэк и акции в подарок новым клиентам