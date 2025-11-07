ПрофитОткрыть счет
Ангелина Степанова
Валютный рынок

Доллар перешел к снижению


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на выходные и понедельник, 10 ноября. Согласно данным регулятора, рубль незначительно подешевел к евро и подорожал к другим основным валютам.

Официальный курс:

• Доллар — 81,2257 руб., снижение на 0,19% ко вчерашнему значению 81,3765 руб.

• Евро — 93,8365 руб. (+0,08% к 93,7641 руб.).

• Юань — 11,3561 руб. (-0,1% к 11,3674 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4632 руб. (-0,21% к 10,4853 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

