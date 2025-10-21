Доллар незначительно подешевел

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на среду, 22 октября. Согласно данным регулятора, рубль незначительно подорожал к доллару и умеренно подешевел к остальным ключевым валютам.
Официальный курс:
• Доллар — 81,3475 руб., снижение на 0,01% к вчерашнему значению 81,3582 руб.
• Евро — 94,6656 руб. (+0,29% к 94,3845 руб.).
• Юань — 11,3645 руб. (+0,09% к 11,3540 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,4856 руб. (-0,04% к 10,4904 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
