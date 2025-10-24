Доходы Euroclear от замороженных активов РФ снизились на 25%

Финансовая группа Euroclear за девять месяцев текущего года заработала €3,9 млрд путем инвестирования замороженных в центральном депозитарии российских активов, говорится в сообщении компании.
Таким образом, доход снизился на 25% в годовом исчислении. Это связано с постепенным снижением ставок, уточняется в тексте.
В Euroclear считают, что в будущем процентный доход продолжит расти в соответствии с будущими ставками рефинансирования.
Российские санкции и контрмеры привели к прямым убыткам в размере 82 млн евро и потере доходов от бизнеса в 25 млн евро с начала года, отмечает организация.
«В результате санкций заблокированные купонные платежи и деньги от погашения бондов, причитающиеся подсанкционным организациям, продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. На конец сентября 2025 г. баланс банка составлял 227 млрд евро, из которых 193 млрд евро относились к подсанкционным российским активам», — комментирует компания.
БКС Мир инвестиций