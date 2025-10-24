Чистый убыток Совкомфлота по РСБУ составил 673 млн рублей

Чистый убыток Совкомфлота по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. составил 673 млн руб. против чистой прибыли в размере 3,9 млрд руб. годом ранее, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.
Выручка упала в 42,8 раза, до 87,2 млн руб.
Долгосрочные обязательства Совкомфлота с начала 2024 г. снизились с 75,4 млрд руб. до 42,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства увеличились с 1,56 млрд руб. до 32,7 млрд руб. по состоянию на 30 сентября текущего года.
