Читать 1 мин
А
Ангелина Степанова
Российский рынок

Чистая прибыль Россетей по РСБУ выросла в 64 раза в период с января по сентябрь


Чистая прибыль Россетей по РСБУ в первые 9 месяцев года за достигла 153,15 млрд руб., что в 64 раза больше, чем за аналогичный период 2024 г., пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Тогда прибыль компании составляла 2,39 млрд руб., следует из отчета группы.

Выручка за девять месяцев выросла на 6%, до 275,43 млрд руб. Себестоимость продаж — на 7%, до 155,7 млрд руб.

Валовая прибыль составила 119,8 млрд руб., увеличившись на 4,4%.

Прибыль до налогообложения оказалась на уровне 182,1 млрд руб.

