Бороться с мошенниками. 5 вопросов о самозапрете на кредиты

С 1 марта 2025 г. у россиян появилась возможность установить самозапрет на кредиты. Уже в первые два дня работы нового сервиса интерес к нему проявили почти 3,4 млн граждан. А по итогам сентября количество россиян с установленным самозапретом составило 13,9 млн человек. Отвечаем на распространенные вопросы об услуге.

Что это такое

Самозапрет на кредиты — это ограничение, которое россияне могут установить самостоятельно, после чего на их имя нельзя будет оформить заем.

Такая мера поможет оградить россиян от кредитного мошенничества — очень распространенной преступной схемы. В частности, в 2024 г. объем средств, который взяли в кредит обманным путем в 23 крупнейших банках, составил 12,8 млрд руб. Кроме того, в прошлом году кредитного мошенничества касалась каждая десятая жалоба, поступившая в Банк России, рассказали в ЦБ.

Что будет, если банк заключит кредитный договор, несмотря на самозапрет

Если после установления самозапрета кредитор все же заключит такой договор, то он будет лишен права требовать возврат долга. Обязательства по такому кредиту гражданин не обязан исполнять, а информацию о нем сможет исключить из своей кредитной истории.

Если банк или микрофинансовая организация, выдавшие заем при наличии самозапрета, уступят требования по кредитному договору другим лицам, они тоже не смогут требовать возврат долга.

На какие кредиты распространяется самозапрет

Самозапрет работает в отношении потребительских кредитов, овердрафтов и договоров, предполагающих выдачу кредитных карт.

При этом он не распространяется на следующие виды займов:

ипотеку

автокредиты, обеспеченные залогом автомобиля

основные образовательные кредиты

выдачу денежных средств по уже имеющимся кредиткам

оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.

Самозапрет может быть как полным, так и частичным. При полном нельзя оформить никакой кредит, а при частичном можно, например, запретить оформление кредитов в банке или займов в микрофинансовой организации, а также ограничить возможность взять кредит дистанционно, при этом разрешив оформлять его офлайн.

Как оформить самозапрет

Самозапрет можно установить с помощью портала Госуслуг, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись, также обязательно указать ИНН в личном кабинете.

Как это сделать?

• Прейдите к услуге, проверьте ваши данные и выберите, полный или частичный самозапрет вы хотите установить.

• Проверьте корректность информации в заявлении, подпишите его с помощью электронной подписи любого вида и отправьте на рассмотрение.

Рассматривать заявку будут не более 2 дней. Уведомления об установлении самозапрета поступят в ваш личный кабинет, запрет начнет действовать на следующий день после получения данных уведомлений.

Кроме того, с 1 сентября 2025 г. россияне могут воспользоваться услугой не только с помощью Госуслуг, но и через МФЦ.

Как его снять

Запрет устанавливается бессрочно, но в любой момент его можно отменить. Для этого нужно подать заявление о снятии самозапрета на Госуслугах.

Следует учитывать, что после подачи заявки ограничения снимут не сразу, а только через день после включения сведений об отмене в систему. Это делается с целью минимизировать возможность заключения кредитного договора под влиянием мошенников.

Установить и снять самозапрет можно любое количество раз.

