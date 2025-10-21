АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с января 2026

АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с Нового года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы компании Максима Соколова.
В настоящий момент сотрудники работают в четырехдневном режиме, на который организация перешла в конце сентября.
Такое решение обусловлено «общими тенденциями на российском автомобильном рынке», отмечали ранее в АвтоВАЗе.
«Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тыс. нераспроданных автомобилей)», — сообщал автопроизводитель в июле.
«С Нового года планируем вернуться к пятидневной неделе рабочей», — подчеркнул Соколов.
