Авторынок показал минимальный спад за год в октябре

В октябре 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 165 702 машины — на 3% меньше, чем в октябре 2024 г. Это лучший показатель с начала года, пишут Ведомости со ссылкой на данные Автостата.
Этому поспособствовали ажиотажный спрос перед изменением правил утильсбора и снижение ключевой ставки ЦБ.
Ранее наилучшая динамика была зафиксирована в январе. Однако после январского роста на 11% (до 89 072 автомобилей) рынок последовательно снижался, темпы падения варьировались от 11% до 46%.
Топ-5 лидеров продаж по брендам:
Среди других марок заметно упали продажи Chery (на 57%, до 6566 автомобилей) и Changan (на 42%, до 6369), тогда как Solaris вырос в 2,7 раза, до 5809 штук, а Toyota — на 19%, до 4165. Продажи Omoda снизились на 18%, до 3427 автомобилей.
За январь – октябрь 2025 г. в России продано 1,061 млн новых авто — на 20% меньше, чем за тот же период 2024 г. При этом за 9 месяцев реализация составила 895 923 машины (-22% к январю – сентябрю 2024 г.).
