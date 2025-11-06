Авторынок показал минимальный спад за год в октябре

В октябре 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 165 702 машины — на 3% меньше, чем в октябре 2024 г. Это лучший показатель с начала года, пишут Ведомости со ссылкой на данные Автостата.

Этому поспособствовали ажиотажный спрос перед изменением правил утильсбора и снижение ключевой ставки ЦБ.

Ранее наилучшая динамика была зафиксирована в январе. Однако после январского роста на 11% (до 89 072 автомобилей) рынок последовательно снижался, темпы падения варьировались от 11% до 46%.

Топ-5 лидеров продаж по брендам:

Lada — 33 251 автомобилей (на 26% меньше, чем в октябре 2024 г.) Haval — 26 125 (+10%) Geely — 14 238 (-17%) Belgee — 10 780 (рост в 2,5 раза) Tenet — 8632 (новинка рынка).

Среди других марок заметно упали продажи Chery (на 57%, до 6566 автомобилей) и Changan (на 42%, до 6369), тогда как Solaris вырос в 2,7 раза, до 5809 штук, а Toyota — на 19%, до 4165. Продажи Omoda снизились на 18%, до 3427 автомобилей.

За январь – октябрь 2025 г. в России продано 1,061 млн новых авто — на 20% меньше, чем за тот же период 2024 г. При этом за 9 месяцев реализация составила 895 923 машины (-22% к январю – сентябрю 2024 г.).

БКС Мир инвестиций