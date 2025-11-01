Америка на Мосбирже: много новостей и оптимизм инвесторов

Неделя на рынке акций США порадовала инвесторов. Каковы причины и что будет дальше? Давайте узнаем.

За пять дней S&P 500 вырос на 0,7%, NASDAQ 100 — на 2%, DJ — на 0,8%. Из ключевых драйверов отметим заседания мировых ЦБ, шатдаун, отчетность крупнейших корпораций.

Что движет рынком

В среду вечером были обнародованы итоги заседания ФРС. Регулятор сократил ключевую ставку стандартным шагом 0,25 п.п., как и ожидалось. Федрезерв планирует завершить программу QT 1 декабря. Другими словами, прекратить сокращать принадлежащий ему портфель гособлигаций США и агентских ипотечных бумаг.

По словам Джерома Пауэлла, снижение ключевой ставки в декабре не гарантировано. Сентябрьский прогноз FOMC с наибольшей долей вероятности предполагал реализацию именно такого сценария. Пауэлл отметил, что ФРС может не в полной мере понимать ситуацию из-за shutdown.

Шатдаун может стать самым длинным в истории Штатов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2018 г. — январе 2019 г. Тогда он составил 35 дней. К факторам, которые могут форсировать завершение шатдауна можно отнести сбои в работе авиалиний, проблемы с талонами на еду и программой медицинского страхования.

В четверг вердикт по монетарной политике вынес ЕЦБ. Центробанк оставил все три базовые процентные ставки без изменений, как и предполагал консенсус-прогноз аналитиков. В пояснительной записке указано, что инфляция близка к среднесрочному таргету 2%. Прогноз по экономике — все еще неопределенный, прежде всего из-за глобальных торговых и геополитических разногласий.

В четверг состоялись переговоры между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Основной результат — частичный отказ от нынешних тарифных ограничений. Общая ставка тарифов для КНР на ближайший год должна составить 20%, для США – прежние 10%. Американский президент указал на общую средневзвешенную ставку. По его словам, теперь она будет составлять 47% вместо 57%.

Из финансовой отчетности за III квартал отметим IT-тяжеловесов: Microsoft (-1,1% за неделю), Alphabet (+8,2%), Apple (+2,9%), Amazon (+8,9%).

На что обратить внимание

Публикация ключевого отчета по рынку труда США за октябрь откладывается из-за шатдауна. Данных за сентябрь представлено не было.

В понедельник и среду выйдут индексы деловой активности от ISM за октябрь — в промышленности и сфере услуг.

Из корпоративной отчетности в фокусе AMD, Uber Tech, Pfizer, Qualcomm.

Что дальше

Котировка S&P 500 на 31 октября — 6840 п., в пятницу индекс прибавил 0,3%. На неделе индикатор покорил новые высоты. По настоящему негативным сигналом станет закрепление S&P 500 ниже 6500 п.

Самые активные фьючерсы на Мосбирже — декабрьские: SPYF-12.25 (SFZ5) и NASD-12.25 (NAZ5). Значения на пятницу — 684 и 25 716. Локальные ориентиры в случае просадки: 672 и 25 480.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети «Профит»!

БКС Мир инвестиций