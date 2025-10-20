Акции Kering выросли после сделки с L'Oreal на сумму 4 млрд евро

Французская компания Kering, владеющая такими люксовыми брендами как Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о продаже своего косметического бизнеса компании L’Oreal — новость о сделке привела к росту стоимости акций, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Изначально котировки поднялись на 5,5%, до 326,5 евро за акцию. Однако к 12:35 МСК темпы роста замедлились до 3,9%, а цена скорректировалась до 321,6 евро за акцию.

Сумма сделки между Kering и L’Oreal составила 4 млрд евро (около $4,66 млрд). В рамках соглашения L’Oreal получит права на производство парфюмерии и косметики под брендами Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga. Контракт предусматривает эксклюзивную лицензию сроком на 50 лет. Кроме того, L’Oreal станет владельцем парфюмерной линии Creed, входящей в портфель Kering.

