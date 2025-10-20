Акции Apple обновили рекорд декабря прошлого года

Акции Apple обновили рекорд на торгах в понедельник после того, как аналитики инвестиционной компании Loop Capital улучшили рекомендации по бумагам с «Держать» до «Покупать», пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение экспертов инвесткомпании.

В частности, стоимость акций за день увеличивалась на 4,4%, до $263,37 за бумагу, обновив рекорд, который держался с декабря прошлого года.

Эксперты Loop также повысили прогнозную цену бумаг Apple с $226 до $315. Новый таргет предусматривает подъем на 25% по сравнению с уровнем закрытия рынка в пятницу.

В инвесткомпании считают, что акции будет поддерживать высокий спрос на будущие модели iPhone.

«Хотя Уолл-стрит уже закладывает в некоторой степени успех линейки iPhone 17, мы видим потенциал того, что спрос на смартфоны Apple будет существенно превышать прогнозы рынка вплоть до 2027 г.», — отметили аналитики.

Они подчеркнули, что компания разработала обновленные дизайны, включая более легкие и складные модели, и это будет поддерживать спрос.

БКС Мир инвестиций