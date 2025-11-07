Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в октябре

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за октябрь 2025 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам.

Рассмотрим свежие данные, относящиеся к топ-5 самых популярных в России фьючерсов.

Декабрьские фьючерсы на золото в долларах США

Впервые за долгое время на первое место по обороту в рублях вышли контракты на стоимость золота в долларах США. Это относительно дорогие фьючерсы с величиной гарантийного обеспечения (ГО) порядка 21 тыс. руб. Поэтому их месячный оборот в контрактах оказался относительно скромным в сравнении с другими популярными контрактами.

Интерес к контрактам на ключевой драгметалл был неизбежно подогрет неоднократным обновлением их исторического ценового максимума и довольно глубоким коррекционным спадом на 11% от рекордного значения. Так или иначе, по итогам месяца они подорожали на 5,01%, что много для фьючерсов на золото. Декабрьские контракты с маркировкой GDZ5 будут активно торговаться еще около месяца.

Декабрьские фьючерсы на пару CNY/RUB

Популярность контрактов на китайскую валюту закономерно увеличилась после прошлогодней приостановки биржевых торгов долларом США. Кроме того, она отражает разворот отечественной экономики в сторону Глобального Юга. В настоящее время биржевая динамика валютной пары CNY/RUB выступает косвенным ориентиром для определения стоимости доллара и евро через механизм кросс-курсов.

По итогам месяца декабрьские фьючерсы подешевели на 2,97%. Падение их стоимости носило коррекционный характер после резкого сентябрьского взлета. В последние недели эти контракты давали возможность заработать при открытии позиций в оба направления.

Декабрьские фьючерсы на пару USD/RUB

Квартальные фьючерсы на курс доллара США по отношению к рублю в октябре заняли третье место по торговому обороту. Они остаются популярными, несмотря на прошлогоднее прекращение торгов долларом на Московской бирже. Интерес к этим контрактам подогревают опасения существенного сезонного ослабления курса рубля во второй половине 2025 г.

За месяц декабрьские контракты на курс доллара подешевели на 3,19%, что оказалось сопоставимо с падением стоимости фьючерсов на курс юаня. Как и в других контактах на иностранные валюты, мы наблюдали коррекционное движение после сентябрьской волны ослабления рубля.

День выхода декабрьских фьючерсов из обращения — 18 декабря 2025 г. — совпадет с датой планового заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято очередное решение по уровню ключевой ставки.

Декабрьские и вечные фьючерсы на Индекс МосБиржи

Квартальные фьючерсы на Индекс МосБиржи периодически входят в пятерку самых популярных контрактов по объему торгов в рублях. Этому не мешает достаточно высокий уровень ГО — порядка 29 тыс. руб. На этот раз в дополнение к декабрьским контрактам в топ-5 вошли и «вечные» фьючерсы на тот же актив. Одним из их преимуществ выступает намного более скромное ГО — 2,6 тыс. руб.

Значение этих контрактов как инвестиционного инструмента существенно возросло после прекращения биржевых торгов долларом в РФ. Они потеснили фьючерсы на долларовый индекс РТС, которые, помимо спекуляций, активно использовались для хеджирования портфелей акций.

Декабрьские и бессрочные фьючерсы на Индекс МосБиржи за октябрь подешевели на 7,18% и 6,03% соответственно. Это значит, что хеджирующие короткие позиции в указанных контрактах принесли весомую прибыль.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

