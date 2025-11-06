Доллар продолжает расти

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 7 ноября. Согласно данным регулятора, рубль снова подешевел к ключевым валютам.
Официальный курс на 7 ноября:
• Доллар — 81,3765 руб., рост на 0,23% к вчерашнему значению 81,1885 руб.
• Евро — 93,7641 руб. (+0,27% к 93,5131 руб.).
• Юань — 11,3674 руб. (+1,09% к 11,2449 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,4853 руб. (+0,24% к 10,4597 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
