Старт дня. Снижаемся на открытии

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии снижается.

Сегодня РУСАЛ проведет заседание совета директоров. В повестке рекомендации ВОСА. Ранее СУАЛ просил созвать ВОСА для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2025 г.

Акции Газпрома и Сбербанка прибавляют 0,1%, ЛУКОЙЛ падает на 0,06%.

Лидеры:

Дешевеют:

Юань торгуется выше 11,3.

В индексе гособлигаций RGBI торгуется выше 116,2 п.

Внешний фон

Январский фьючерс на нефть Brent растет на 0,5%, около $63,8 за баррель. Индекс S&P 500 в среду вырос на 0,37%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 торгуется в красной зоне. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.

В фокусе

Индекс МосБиржи скорректировался в среду, потеряв 0,77% к финишу вечерней сессии. Откат прошел от недельных максимумов.

Рынок буквально двигают геополитические заявления, при этом инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий, судя по низким оборотам. Вчера объем торгов подрос от минимумов года до 59 млрд руб., оставаясь заметно ниже месячного среднего.

В понедельник мы наблюдали позитивную реакцию на заявления Дональда Трампа, но уже в среду обратное движение вызвали комментарии членов Совбеза РФ, обеспокоенных возможными перспективами ядерных испытаний США.

Геополитика остается важным фокусом для российского рынка, но внимание инвесторов переключается и непосредственно на экономические события.

Сегодня ждем Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России. Возможно, регулятор даст чуть больше ясности после своего октябрьского решения перейти к более низким темпам снижения ключевой ставки. Также выйдут данные по деловой активности в сфере услуг — сентябрьское значение было на минимуме с 2022 г.

Минфин сегодня опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре.

Данные Росстата по недельной инфляции, традиционно выходящие в среду, на текущей неделе будут опубликованы в пятницу.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций