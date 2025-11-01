ПрофитОткрыть счет
Курс доллара перешел к снижению


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на выходные и среду, 5 ноября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.

Официальный курс на ближайшие дни:

• Доллар — 80,8861 руб., снижение на 0,11% к вчерашнему значению 80,9756 руб.

• Евро — 93,3848 руб. (снижение менее чем на 0,01% к 93,3893 руб.).

• Юань — 11,2449 руб. (-0,84% к 11,3408 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,4282 руб. (-0,1% к 10,4390 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

