А
Анна Кокорева
Российский рынок

Старт дня. Индекс МосБиржи растет третий день подряд

Ключевые моменты
  • Российский рынок растет
  • Дорожают: ВУШ Холдинг, Займер, ЛУКОЙЛ
  • Юань торгуется выше 11,2

В деталях

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии растет третий день подряд, продолжая восстановление от годовых минимумов.

Утром прошла встреча лидеров США и Китая, пока реакция на ее итоги скорее нейтральная.

Акции Газпрома и Сбербанка прибавляют 0,3% и 0,7% соответственно.

Акции ЛУКОЙЛа ускорили рост до 2% на новостях о том, что компания приняла предложение от Gunvor о приобретении LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы.

После публикации отчетов дорожают акции Займер и Фикс Прайс.

Сегодня также отчитаются Интер РАО, ЭсЭфАй, Аэрофлот, РусГидро и ЭЛ5-Энерго.

Лидеры:

Дешевеют:

Юань торгуется выше 11,2.

Индекс гособлигаций RGBI поднялся выше 115 п. на фоне замедления недельной инфляции, успешных аукционов Минфина и другой макростатистики.

Внешний фон

Январский фьючерс на нефть Brent падает 0,5%, около $63,9 за баррель. Индекс S&P 500 в среду закрылся в нулях. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в красной зоне. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.

