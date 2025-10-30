Старт дня. Индекс МосБиржи растет третий день подряд

Индекс МосБиржи на открытии основной торговой сессии растет третий день подряд, продолжая восстановление от годовых минимумов.
Утром прошла встреча лидеров США и Китая, пока реакция на ее итоги скорее нейтральная.
Акции Газпрома и Сбербанка прибавляют 0,3% и 0,7% соответственно.
Акции ЛУКОЙЛа ускорили рост до 2% на новостях о том, что компания приняла предложение от Gunvor о приобретении LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы.
После публикации отчетов дорожают акции Займер и Фикс Прайс.
Сегодня также отчитаются Интер РАО, ЭсЭфАй, Аэрофлот, РусГидро и ЭЛ5-Энерго.
Лидеры:
Дешевеют:
Юань торгуется выше 11,2.
Индекс гособлигаций RGBI поднялся выше 115 п. на фоне замедления недельной инфляции, успешных аукционов Минфина и другой макростатистики.
Внешний фон
Январский фьючерс на нефть Brent падает 0,5%, около $63,9 за баррель. Индекс S&P 500 в среду закрылся в нулях. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в красной зоне. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно.
