Ангелина Степанова
Валютный рынок

Курс доллара перешел к снижению


Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 30 октября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.

Официальный курс на 30 октября:

• Доллар — 79,4715 руб., снижение на 0,43% к вчерашнему значению 79,8174 руб.

• Евро — 92,2466 руб. (-0,74% к 92,9395 руб.).

• Юань — 11,1707 руб. (-0,19% к 11,1921 руб.).

• Гонконгский доллар — 10,2451 руб. (-0,44% к 10,2911 руб.).

С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

