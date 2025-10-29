Курс доллара перешел к снижению

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на завтра, 30 октября. Согласно данным регулятора, рубль подорожал к основным валютам.
Официальный курс на 30 октября:
• Доллар — 79,4715 руб., снижение на 0,43% к вчерашнему значению79,8174 руб.
• Евро — 92,2466 руб. (-0,74% к92,9395 руб.).
• Юань — 11,1707 руб. (-0,19% к 11,1921 руб.).
• Гонконгский доллар — 10,2451 руб. (-0,44% к 10,2911 руб.).
С 27 декабря 2024 г. Банк России изменил методику расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и стал это делать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.