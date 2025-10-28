Рынок облигаций: смешанная риторика регулятора

Индекс гособлигаций RGBI пока сохраняет статус-кво, балансируя вблизи поддержки — район 200-дневной скользящей средней (113,39 п.). Однако нарастают опасения по поводу возможной паузы в снижении ключевой ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. С одной стороны, было сделано заявление о том, что цикл снижения ставки захватит весь следующий год. С другой — Банк России ожидает усиления инфляционного давления в конце 2025 и начале 2026 гг. Причина — подстройка цен и ожиданий на предстоящее повышение НДС.
Сегодня утром наибольшие обороты торгов наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26248, 26250, 26238.
Ожидаемые события
ГК Самолет до 18:50 МСК 30 октября проводит сбор заявок на конвертируемые бонды серии БО-П21. Объем — 3 млрд руб. Срок обращения — 3,1 года. Номинал — 50 000 руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 13% годовых. Данные облигации предполагают возможность их обмена на акции компании.
Ульяновская область проведет сбор заявок на облигации серии 34011. Объем — 2 млрд руб. Срок — 2,9 года. Дюрация — 1,88. Ориентир по ставке — 18,25%. Длительность 1-го купонного периода — 61 день, далее — 91 день. Амортизация — да, по 45% от номинала в даты 8-го и 12-го купонов, и 10% в дату окончания 4-го купона.
СОПФ ДОМ.РФ проведет сбор заявок на социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 12. Объем — 20 млрд. Срок — 2,3 года. Купон — ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 2%. 1-й купон — 27 дней, далее — 91 день. Поручительство — ДОМ.РФ.
Уральская кузница (входит в группу Мечел) планирует провести сбор заявок на выпуск серии 001Р-03. Срок — 2 года. Объем — 1 млрд руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 17–20%.
Ростелеком соберет заявки на флоатер серии 001P-21R. Срок — 2 года. Объем — 10 млрд руб. Купоны — ежемесячные, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не более 1,5%.
Энергоника соберет заявки на выпуск серии 001Р-07. Объем — 300 млн руб. Срок — 5 лет, сall-опцион через 2,5 года. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 23%. Амортизация — да, по 10% в даты купонов: 17, 19, 52, 56, 58 и 60, по 5% — в даты купонов: 40, 42, 43, 45, 47, 48,49 и 53.
Вератек 28 октября начнет размещение облигаций серии БО-02. Срок — 3 года. Объем — 2 млрд рублей. Купоны ежемесячные, фиксированные. Ставка — 26%. Амортизация — да, по 25% в даты 12-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам.
Последний день предъявления по оферте по выпускам Систем1P12 и КИВИФ 1Р02.
Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 г. Глава Банка России выступила в Госдуме.
Полипласт 12 ноября проведет сбор заявок на валютные облигации с расчетами в рублях серии П02-БО-12. Срок — 2 года. Объем — $20 млн. Номинал бумаг — $100. Купоны ежемесячные, фиксированные. Ориентир по ставке — не выше 12,5%.
Восток-ойл — независимый производитель нефтепродуктов из Самарской области — 30 октября начнет размещение выпуска серии БО-01. Срок — 3 года. Объем — 300 млн руб. Ставки купонов 1-36 установлены на уровне 27% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Рейтинг эмитента — B-.
Эксперт РА подтвердило рейтинг Аэрофлота на уровне ruAА со стабильным прогнозом.
Новосибирская область 18 ноября начнет размещение выпуска серии 34027. Объем — 22,5 млрд руб. Срок — 3,9 лет. Длительность 1-го купонного периода — 60 дней, далее — 91 день. Амортизация — да, 10% в дату 8-го купона, 15% — в даты 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 15-го и 16-го купонов.
Ставка купонов 25–36 по облигациям Аренза-Про серии 001P-03 установлена на уровне 20% годовых. 31 октября — последний день предъявления бумаг по оферте по указанному выпуску.