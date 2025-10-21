Старт дня. Снижаемся на геополитике

В деталях

Индекс МосБиржи на утренних торгах открылся гэпом вниз, на основной торговой сессии предпринимаются попытки роста. Поводом для резкого снижения стала новость CNN о том, что встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио отложена.

Позднее со стороны РФ последовали комментарии от замглавы МИД Сергея Рябкова. Он заявил, что дата встречи не была обозначена ранее, поэтому откладывать нечего.

Акции Газпрома и Сбербанка снижаются на 1,7% и 0,6%. Акции ЛУКОЙЛа теряют 1,3%.

Утром Эталон представил операционные результаты за 9 месяцев 2025 г. Бумага в небольшом плюсе.

Аутсайдеры:

Юань торгуется вблизи 11,3 против рубля.

Индекс гособлигаций RGBI в понедельник не смог продолжить рост и развернулся. Сегодня индекс теряет почти процент и торгуется в районе 114,6 п. Помимо геополитики, в фокусе инвесторов пятничное заседание ЦБ.

Внешний фон

Декабрьский фьючерс на нефть Brent растет на 0,02%, около $61 за баррель. Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,07%. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается. Азиатские индексы растут.

В фокусе

Индекс МосБиржи вчера закрылся по нулям — после ралли на 10% с годового дна бенчмарк забуксовал в области важных 2750 п. Трехлетний восходящий тренд быстро восстановлен на фоне активизации переговорного процесса РФ и США, а вот годовая линия поддержки, потерянная в конце сентября, теперь выступает техническим сопротивлением. Без новых факторов подпитки пройти ее сложно.

Обороты чуть ниже 90 млрд руб. — это средние показатели, но значительно меньше объемов прошлой недели, было у 160 млрд. Биржевая активность временно снижается в ожидании важных событий.

Состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США — идет подготовка к саммиту двух президентов. С конца прошлого года на рынке было несколько импульсных движений вверх, но все они завершались безрезультатно — завышенные ожидания оборачивались разочарованием. Посмотрим, к чему приведут новые переговоры.

В эту пятницу ожидается решение по ключевой ставке ЦБ. На фоне повышения налогов и замедления темпа снижения инфляции регулятор может взять монетарную паузу. Это фактор, препятствующий переоценке акций и облигаций, но поддерживающий курс рубля. Однако временно.

В следующем году секвестр ставки может вновь ускориться, да и до конца этого года еще будет одно заседание ЦБ, и исключать 16% пока не стоит. В перспективе это способно приподнять рынок — годовой таргет Индекса МосБиржи по 3300 п., будут и дивиденды.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций